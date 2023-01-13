Лайшев о том, что WADA может оспорить решение по Валиевой: «А их жаба душит. Может, инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» оценил решение оправдать по допинговому делу.

«Я говорил изначально, что Камила не виновата. То, что пятнадцатилетняя девочка, воспитанница «Самбо-70», никогда бы не позволила себе нарушить — это я знал точно. Вот эта грязь и безобразие, которое вылилось на нее.

Не случайно авторитетные люди признали ее лучшей спортсменкой года, потому что в пятнадцать лет пройти такое испытание, которое прошла она и принесла командной золотой на Олимпиаде и стала четвертой.

Она умница, молодец и пример для всей молодежи, не только спортивной. WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию.

Но то, что наши девчонки самые лучшие — это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!» – рассказал Лайшев.