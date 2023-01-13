Лайшев о том, что WADA может оспорить решение по Валиевой: «А их жаба душит. Может, инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.

«Я говорил изначально, что Камила не виновата. То, что пятнадцатилетняя девочка, воспитанница «Самбо-70», никогда бы не позволила себе нарушить — это я знал точно. Вот эта грязь и безобразие, которое вылилось на нее.

Не случайно авторитетные люди признали ее лучшей спортсменкой года, потому что в пятнадцать лет пройти такое испытание, которое прошла она и принесла командной золотой на Олимпиаде и стала четвертой.

Она умница, молодец и пример для всей молодежи, не только спортивной. WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию.

Но то, что наши девчонки самые лучшие — это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!» – рассказал Лайшев.

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10 комментариев

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За рулём Ж9
Закусывать надо, Лайшев)
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burefan
Украина как знала на олимпиаде, что кто то на неё нападёт и начала строить козни с фигуристок
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Vatokatya
Причем здесь Украина, если все события по Валиевой были до 24.02
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artpal
Ещё и Украину приплел, о дает
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Светлана Толасова
Когда читаешь Лайшева, всегда думаешь, что этот человек находится в постоянном алкогольном штопоре и никогда не опохмеляется.
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oldparakhod
Лайшев, где то лужу нашёл. Опять.
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Shveddka
Ответ Мэй Касахара
Ну не надо звонить пожилому человеку вечером в пятницу, особенно если день праздничный…
Тем более в пятницу 13-ого
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Gemma157
Читать этот поток сознания конечно странно. Надеемся, что это такой троллинг..
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Olga.t
Лайшев как всегда неадекватен.
Хоть бы раз промолчал.
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Мэй Касахара
Ну не надо звонить пожилому человеку вечером в пятницу, особенно если день праздничный…
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