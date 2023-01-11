Саня FIFA возобновил карьеру и полетит с «БроукБойз» в Казахстан

Саня FIFA возобновил футбольную карьеру и полетит вместе с «БроукБойз» на медиафутбольный турнир в Казахстан.

В период создания «Броуков» у президентов клуба Егорова и Райзена возникли проблемы с экипировкой. На помощь пришел Саня FIFA, который помог ребятам с этим вопросом и стал администратором команды.

Также он занимался атрибутикой клуба. Когда начались проблемы с доставкой при начале онлайн-продажи из-за того, что у Саня FIFA занимался своим бизнесом параллельно – Егоровым было принято решение снять его с должности.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене». «БроукБойз» сыграют в группе B против Fight Nights, Sparta и One Game.