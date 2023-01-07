Хавбек «Амкала» высказался о возможном переходе полузащитника 2Drots Александра Яроша в «БроукБойз».

«Очень мало медийных и скиловых футболистов. Ярош относится как раз таки к этой категории: он и медийный, и скиловый. Просто, у него очень длительное время нет игровой практики, когда нет игровой практики, естественно, ты теряешь навыки игры в футбол.

Насколько ценен он будет для «Броуков», я сомневаюсь. « » – это та структура, которая может тебе что-то, конечно, пообещать или дать тебе возможность раскрыться, но, прежде всего, у руля там Райзен и Дима Егоров. Они будут собирать, в любом случае, профиков.

Для того чтобы конкурировать с точки зрения медиасоставляющей им нужен результат. Хотелось бы, чтобы у Яроша была возможность именно получал игровую практику и получал удовольствие от игры в футбол», – объяснил Маврин.

Ранее Ярош не попал в заявку «дротов» на медиафутбольный турнир в Казахстане.

Босс «Броуков» Дмитрий Егоров предложил Ярошу перейти в «БроукБойз» и поехать на турнир в Астану.