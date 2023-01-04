Егоров – Ярошу: «Я приглашаю его в Казахстан за «Броуков». Пора ему возвращать форму, влетать в медиафутбол с новыми эмоциями и доказывать»

Босс « » Дмитрий Егоров пригласил полузащитника 2Drots Александра Яроша сыграть за «Броуков» на медиафутбольном турнире в Казахстане.

«Я не знаю номера Яроша, но приглашаю его в Казахстан за «Броуков».

Пора ему возвращать форму, влетать в медиафутбол с новыми эмоциями и доказывать – все равно в 2D снимается раз в полгода, а играть – вообще не играет. Ну, и броук он», – написал Егоров.

Ранее 2Drots огласили список футболистов, которые попали в заявку на турнир к Казахстане, многие легенды «дротов» не пробились в состав, в их числе был и Ярош.

Слова Олега Вагабонда после непопадания в заявку, высказался о ситуации и Эйтан.