Страхов отказался пожать руку Райзену после требования покинуть «БроукБойз»

Райзен и Артур Страхов не смогли прийти к договоренности касательно ухода футболиста.

« » сегодня выложили ролик, в котором показали, как Райзен сообщил Страхову, что выгоняет его.

«Артур, пойми, я не хочу тебя обидеть, но я тебе говорю как факт – ты не нужен. История в том, что у меня резко негативные эмоции, я себе позволяю те вещи, которые не могу позволять.

Как с этим справляться? Я не знаю, на это нужно время, может, специалист и прочее. Я тебя просто прошу, Артур, нормально, ливни из команды, уйди.

Я человек, который тратит на команду большое количество времени. Я этой командой живу, от нее зависит мой заработок, мое настроение.

Представь, когда у меня есть элемент в команде, который мне, как человеку, который тратит на это большое количество времени, вызывает негативную эмоцию, создает атмосферу неприязни, мне это не нравится. Я трачу на это много негативных эмоций.

Можно сказать, что я в принципе трачу много негативных эмоций, но когда это происходит внутри коллектива – это меня сильно задевает.

Поэтому я тебя просто прошу, Артур, уйди, пожалуйста, из команды, потому что мне действительно с тобой сложно коммуницировать. Ты мне сильно мешаешь работать, как бы это смешно ни звучало.

Я понимаю, что это может странно звучать и выглядеть. Я тебя не хочу обидеть, Артур. Я просто тебя прошу, уйди из команды», – сказал Артем.

В конце продолжительного разговора Артур отказался пожать Райзену руку и не дал согласия на уход из клуба, заявив, что сначала все обсудит со вторым президентом Дмитрием Егоровым.