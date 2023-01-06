«Талантливый чувак, но не сошелся с Райзеном характерами». Егоров об Артуре Страхове

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал уход из клуба хавбека Артура Страхова.

«Райзен использовал красную кнопку. Характерами с Артуром они не сошлись категорически.

Артур – талантливый чувак, своеобразный, достаточно эгоцентричный, но меня прикалывал. Плюс, я всегда уважал людей с уникальными способностями, а у Артура, если брать музыку – они есть.

Но деваться некуда. Если заложен серьезный внутренний конфликт двух людей, один из которых автор проекта – приходится расходиться.

Думаю, он мог бы стать интересным персонажем для сериала «Денег», – написал Егоров.