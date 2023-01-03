Соболев и Джикия посетили школу «Бей Беги» и сыграли в футбол с детьми

Теги Спартак премьер-лига Россия детский футбол Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев и Георгий Джикия посетили занятие детской школы своей медийной команды.

Основателем «Бей Беги Джуниор» является Александр Низрюхин, вратарь «Бей Беги».

Футболисты «Спартака» сыграли в футбол с детьми разных возрастных групп, а затем вручили им различные награды, сделали совместные фото и раздали автографы.

«Бей Беги» был основан летом этого года Соболевым и Джикией. Во втором сезоне Winline Медиалиги клуб не смог пробиться в плей-офф, заняв 6-е место в группе А.

Фото: ютуб-канал «Бей Беги»

4 комментария

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Romeo Yankovich
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Ответ Пако
Полезная акция для популяризации футбола среди детей. Хорошо если она будет носить регулярный характер и охватывать большое количество учебных заведений. Школьником это полезнее, чем "сидеть" в Sports-е.
Полностью согласен. Будь так, возможно тут было бы меньше токсичного ригоберки и ему подобных
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Арсений Элин
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Отличная акция для популяризации футбола! Для мальчишек это очень полезно,наглядно видеть что парни по телевизору тоже люди и стать футболистами и они! )
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Marat_NJL
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В игре против детей Соболев тоже нырял?)
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Пако
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Полезная акция для популяризации футбола среди детей. Хорошо если она будет носить регулярный характер и охватывать большое количество учебных заведений. Школьником это полезнее, чем "сидеть" в Sports-е.
+3
0
+3
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