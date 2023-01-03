Соболев и Джикия посетили школу «Бей Беги» и сыграли в футбол с детьми

и посетили занятие детской школы своей медийной команды.

Основателем «Бей Беги Джуниор» является Александр Низрюхин, вратарь «Бей Беги».

Футболисты « » сыграли в футбол с детьми разных возрастных групп, а затем вручили им различные награды, сделали совместные фото и раздали автографы.

«Бей Беги» был основан летом этого года Соболевым и Джикией. Во втором сезоне Winline Медиалиги клуб не смог пробиться в плей-офф, заняв 6-е место в группе А.

Фото: ютуб-канал «Бей Беги»