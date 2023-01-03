Соболев и Джикия посетили школу «Бей Беги» и сыграли в футбол с детьми
Александр Соболев и Георгий Джикия посетили занятие детской школы своей медийной команды.
Основателем «Бей Беги Джуниор» является Александр Низрюхин, вратарь «Бей Беги».
Футболисты «Спартака» сыграли в футбол с детьми разных возрастных групп, а затем вручили им различные награды, сделали совместные фото и раздали автографы.
«Бей Беги» был основан летом этого года Соболевым и Джикией. Во втором сезоне Winline Медиалиги клуб не смог пробиться в плей-офф, заняв 6-е место в группе А.
Фото: ютуб-канал «Бей Беги»
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