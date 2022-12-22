Соболев о «Спартаке»: «Не каждый классный футболист может там заиграть. Это не так просто»
Александр Соболев рассказал, что не все футболисты способны заиграть в «Спартаке».
– Сейчас все получается, «Спартак» – твоя команда, да?
– Наверное, да. Не все могут заиграть в «Спартаке», на самом деле.
– Согласен.
– Не каждый классный футболист может там заиграть. Есть две стороны.
Когда ты и команда плохо играете, идет огромный негатив, болельщики тебя критикуют. С этим надо справиться.
Второй момент – когда ты хорошо играешь, тебя все носят на руках, пишут о тебе, говорят, что ты классный и так далее. Вот такие две стороны.
И это на самом деле не так просто, как кажется. «Спартак» – это такая команда, в которой тяжело играть.
– Я это к тому, что сейчас все хорошо, а пять лет назад, наверное, были мысли, что уже неохота в футбол играть?
– Хорошо, что у меня все было постепенно в плане денег. Некоторые молодые получают 20 тысяч, а потом, раз, и миллион. И все, крыша едет.
Я много раз говорил, что не будь у меня семьи, ребенка, жены, то, наверное, до «Спартака» я бы не дошел.
Я в 19 лет стал отцом. Соблазнов очень много, но семья держит, – сказал нападающий «Спартака» на подкасте вратаря «Бей Беги» Александра Будакова.
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