Соболев о «Спартаке»: «Не каждый классный футболист может там заиграть. Это не так просто»

рассказал, что не все футболисты способны заиграть в «Спартаке».

– Сейчас все получается, «Спартак» – твоя команда, да?

– Наверное, да. Не все могут заиграть в «Спартаке», на самом деле.

– Согласен.

– Не каждый классный футболист может там заиграть. Есть две стороны.

Когда ты и команда плохо играете, идет огромный негатив, болельщики тебя критикуют. С этим надо справиться.

Второй момент – когда ты хорошо играешь, тебя все носят на руках, пишут о тебе, говорят, что ты классный и так далее. Вот такие две стороны.

И это на самом деле не так просто, как кажется. «Спартак» – это такая команда, в которой тяжело играть.

– Я это к тому, что сейчас все хорошо, а пять лет назад, наверное, были мысли, что уже неохота в футбол играть?

– Хорошо, что у меня все было постепенно в плане денег. Некоторые молодые получают 20 тысяч, а потом, раз, и миллион. И все, крыша едет.

Я много раз говорил, что не будь у меня семьи, ребенка, жены, то, наверное, до «Спартака» я бы не дошел.

Я в 19 лет стал отцом. Соблазнов очень много, но семья держит, – сказал нападающий « » на подкасте вратаря « » .

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