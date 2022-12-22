Соболев о лучшем нападающем России: «Себя точно не назову. Я не трус, просто не люблю говорить об этом»

Александр Соболев не стал называть себя лучшим нападающим России.

– Кто, по твоему мнению, лучший нападающий страны?

– Не люблю об этом говорить. Пусть оценивают другие. Себя я точно не назову.

– Почему? Я всем говорю, что я лучший вратарь . Два MVP, челлендж вратарский затащил.

– Я себя не оцениваю, не люблю. Не надо.

– Ну, когда ты в порядке, надо же говорить об этом?

– Пусть другие говорят. Семь игр в порядке, а потом в двух-трех не забил, и все, ты уже не в порядке. И тебе твои слова, когда ты говорил, что ты в порядке, припомнят.

– Я понял. В общем, ты трус.

– (Смеется) Я не трус, просто не люблю, – сказал нападающий « » на подкасте вратаря « » .

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