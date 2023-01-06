Райзен о Яроше: «Он настоящий броук – настолько, насколько это в принципе возможно»

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал приглашение хавбека 2Drots Александра Яроша в команду.

«Ярош – трансфер гениальный. Он настоящий броук – настолько, насколько это в принципе возможно. Вы точно помните времена МКС-2 – он был одним из основных игроков «дротов», потом он ушел из «Эгриси». Думал, что он на своем футбольном бэкграунде сможет выезжать и в будущем.

Но, как видите – медиафутбол резко меняется. Здесь нужно поддерживать себя форме – он где-то эту форму растерял.

Сейчас, я думаю, он понимает, насколько важно вернуть эту форму, чтобы вернуться в игру. Он реальный броук – подходит нам идеально», – сказал Пантера.