Райзен о Яроше: «Он настоящий броук – настолько, насколько это в принципе возможно»

Теги Эгриси 2Drots БроукБойз Александр Ярош «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал приглашение хавбека 2Drots Александра Яроша в команду.

«Ярош – трансфер гениальный. Он настоящий броук – настолько, насколько это в принципе возможно. Вы точно помните времена МКС-2 – он был одним из основных игроков «дротов», потом он ушел из «Эгриси». Думал, что он на своем футбольном бэкграунде сможет выезжать и в будущем.

Но, как видите – медиафутбол резко меняется. Здесь нужно поддерживать себя форме – он где-то эту форму растерял. 

Сейчас, я думаю, он понимает, насколько важно вернуть эту форму, чтобы вернуться в игру. Он реальный броук – подходит нам идеально», – сказал Пантера.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff14@bk.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Райзен хаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий