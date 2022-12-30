Ярош об уходе Попова: «Он был другом для всех в команде. Антон был иногда чересчур эмоционален, но гнул свою линию»

Полузащитник 2Drots Александр Ярош прокомментировал уход Антона Попова с поста главного тренера « ».

«Антон ушел из «Эгриси», ушла часть команды, огромная часть. Вася [Уткин] очень любит Антона. Не буду греха таить, мне нравилось работать с Антоном, практически каждая тренировка что-то новое.

Тяжело ему будет найти замену, в первую очередь, не как тренеру (он крутой специалист), а другу. Он всегда был другом для всех в команде, он требовал, да был иногда чересчур эмоционален, но он гнул свою линию.

Посмотрите сейчас на «Эгриси», команда на другом уровне. Надеюсь, сезон не станет последним, надеюсь, найдут нужного человека или им станет Витя Косачев. Не верю, что когда-то «Эгриси» закончится.

Антон, успехов тебе в твоем пути, уверен он будет интересный. Бог даст, свидимся еще, Антонио», – попрощался с бывшим тренером Ярош.

Ранее хавбек «дротов» играл за команду , чтобы поддерживать форму и быть в игровом тонусе.