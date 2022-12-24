«Возможно, будет в Турции – все гонорары подтверждены, осталось поставить подписи». Райзен о новом зимнем турнире

Президент «БроукБойз» Райзен прокомментировал участие команды в новом зимнем турнире.

«Возможно, будет турнир в Турции. Его делает TeleSport. Примерный состав команд – «Амкал», 2Drots, «Броуки», «Родина Медиа» и слышал, что, может быть, Сахалинец – они вообще говорили, что им никакой конкретики пока не давали. Турнир пройдет за 7-10 дней, исходя из того, какой формат мы выберем.

Идет согласование по документам. Вроде, все гонорары подтверждены. Осталось только поставить росписи. Не знаю, состоится это или нет, но в теории возможно», – заявил Райзен.