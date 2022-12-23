Райзен о межсезонье «Броуков»: «Знаю, кого выгоню – там примерно три игрока. Уйдет тот, кто мутит воду»

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Президент «БроукБойз» Райзен рассказал о том, что происходит с клубом в межсезонье и рассказал об изменениях в составе.

«Межсезонье проходит отлично – сейчас ищем помощника тренера, новых игроков, прописываем контент-план – в общем, пытаемся не упустить хорошие возможности.

Не знаю, в каком составе Броуки поедут в Казахстан, реально, до сих пор списков нет. Не знаю, кто останется в команде. Знаю, кого выгоню – там примерно три игрока. Уйдет тот, кто мутит воду. 

Имена говорить не буду, но уйдет кто-то из профиков – не из хэдлайнеров команды», – заявил Райзен.

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1 комментарий

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"Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые."
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