Райзен о межсезонье «Броуков»: «Знаю, кого выгоню – там примерно три игрока. Уйдет тот, кто мутит воду»

Президент «БроукБойз» Райзен рассказал о том, что происходит с клубом в межсезонье и рассказал об изменениях в составе.

«Межсезонье проходит отлично – сейчас ищем помощника тренера, новых игроков, прописываем контент-план – в общем, пытаемся не упустить хорошие возможности.

Не знаю, в каком составе Броуки поедут в Казахстан, реально, до сих пор списков нет. Не знаю, кто останется в команде. Знаю, кого выгоню – там примерно три игрока. Уйдет тот, кто мутит воду.

Имена говорить не буду, но уйдет кто-то из профиков – не из хэдлайнеров команды», – заявил Райзен.