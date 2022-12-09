Райзен: «Медиалигу нужно было создать намного раньше. Был бы такой продукт, что РПЛ плакала бы, смотря на нас»

Босс Райзен рассказал, кого считает «Персоной года» в медиафутболе.

– Персона года?

– Персона года – .

– Почему?

– Потому что у нас появился медиафутбол в том виде, в котором он есть сейчас. Раньше он тоже был, но наполненности рынка не было. Эту лигу нужно было создать намного раньше и, возможно, уже сейчас бы был такой продукт, что РПЛ плакала бы, смотря на то, как нас транслирует .

Кстати, по поводу «Матч ТВ» большой минус, что у нас много людей матерится в комьюнити. Я в этом сезоне не матюкался. Мне кажется, что в будущем нам надо прийти к этому же, чтобы мы могли выражать эмоции без мата.

Нужно расставлять акценты в речи с эмоциональной точки зрении, интонацию использовать грамотно, нежели подбирая матерные слова. Нас тогда купит телек, и мы тогда будем в таких смокингах ходить каждый день.

– Это же одна из фишек медиафутбола, что открыто выражаются эмоции?

– Можно открыто выражать свои эмоции и говорить про недовольство чему либо, но без мата, – сказал .