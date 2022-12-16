Райзен о Володе XXL в «Родине Медиа»: «Для таких суперзвезд нужен рекламодатель, чтобы покрывал зарплату. Найти его не так просто»

отреагировал на желание Текилы позвать в « » Володю XXL.

Президент «РМ» сегодня рассказал о готовности подписать форварда «Броуков» и запустил голосование у себя в телеграме, стоит ли ему приглашать Володю.

«Ребят, по поводу голосования Текилы у себя в группе, звать или не звать Володю XXL.

Может, я сейчас приоткрою занавес над медиафутболом. Когда идет речь о таких медийных юнитах, как Володя, тут не просто нужно позвать его.

Нужно находить рекламодателей, чтобы покрывать зарплату. Это все так просто не работает, если вы думали, что можно взять и проголосовать: «Я хочу Володю, я хочу ».

Это не просто футбики, а суперзвезды нашего комьюнити. Чтобы их просто позвать, нужно быть либо мультимиллионером, который от себя будет вкидывать кэш, либо находишь рекламодателя, однако в нынешних реалиях это не так просто.

Поэтому все эти голосования – такой же буллщит, как и мой», – сказал босс «Броуков».