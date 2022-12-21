Райзен: «Мне надоело есть дерьмо, я становлюсь толстым. Бегу 13 км на Новый год, задача – скинуть 3-4 кг»
Райзен заявил о планах похудеть и перейти на здоровое питание.
«Мне надоело есть дерьмо, я становлюсь толстым, мне это сильно не нравится.
План такой:
1. На Новый год бегу 13 км, ибо на прошлый пробежал 12, каждый год надо добавлять по одному.
2. Начинаю сбалансированно питаться домашней едой, мясо частично добавлю в рацион, постараюсь максимально сократить потребление сладкого.
3. В январе, когда мы уедем на турнир в Казахстан, буду ходить каждый день в зал, делать растяжку и кардио, задача скинуть 3-4 кг за 3 недели», – написал президент «БроукБойз».
Фото: телеграм-канал Райзена
Комментарии