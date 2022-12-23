Градиленко в Володе XXL: «Он непростой, но с такими интересно работать»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал возможный переход форварда «БроукБойз» Володи XXL.

«Володя – молодой, быстрый и горячий. Видно, что парень не простой, с характером, но с такими интересно работать. С футбольной точки зрения видно, что школа у него есть.

Хочу сказать, что мне будет интересно с ним поработать, направить его в нужную сторону, именно в ту, в которую мы идём вместе. Поэтому, добро пожаловать, Володя, в GOATS. Нам такие злые, амбициозные, молодые, горячие парни очень нужны!», – заявил Градиленко.