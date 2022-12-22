«Володя очень понравился Градиленко. Вижу его только в «Козлах», потому что он реальный козел!» Гуди о форварде
Goody подтвердил интерес GOATS к нападающему «БроукБойз» Володе XXL.
На прошлой неделе форвард сыграл за «Козлов» в товарищеском матче против «Амкала», однако подчеркнул, что не собирается уходить из «Броуков».
«Не вижу Володю ни в одной другой команде, только в «Козлах», потому что он реальный козел!
Он играл за нас против «Амкала», забил им два гола. Он очень понравился Дмитрию Градиленко, который сказал: «Хоть Володя и придурок, но он нам нужен! Потому что Володя быстрый и злой!»
Помню, как Володя играл раньше, когда только пришел в «На Спорте», как он рвал бровку. Он еще раскроется и всем покажет», – сказал президент GOATS.
Ранее сообщалось, что Володю также хочет пригласить в «Родину Медиа» Текила.
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