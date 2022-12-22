«Володя очень понравился Градиленко. Вижу его только в «Козлах», потому что он реальный козел!» Гуди о форварде

Goody подтвердил интерес GOATS к нападающему « » .

На прошлой неделе форвард сыграл за «Козлов» в товарищеском матче против «Амкала», однако подчеркнул, что не собирается уходить из «Броуков».

«Не вижу Володю ни в одной другой команде, только в «Козлах», потому что он реальный козел!

Он играл за нас против «Амкала», забил им два гола. Он очень понравился Дмитрию Градиленко, который сказал: «Хоть Володя и придурок, но он нам нужен! Потому что Володя быстрый и злой!»

Помню, как Володя играл раньше, когда только пришел в « », как он рвал бровку. Он еще раскроется и всем покажет», – сказал президент .

Ранее сообщалось, что Володю также хочет пригласить в «Родину Медиа» Текила.