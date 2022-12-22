Маврин отреагировал картинкой с Дамбо на слова Слона об «Амкале». Хавбек «дротов» показал свои чемпионские медали в ответ

Теги «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

Василий Маврин отреагировал на высказывания Слона об «Амкале».

Полузащитник 2Drots ранее назвал конфликты внутри «Амкала» цирком.

«Слушайте, говорят человек с банки 2Drots что-то говорит про «Амкал»?

Да, я тебя прекрасно понимаю. Я ведь тоже много игр провел на банке... Все наладится, мыслим позитивно 😁», – написал Маврин у себя в телеграме, добавив изображение слоненка Дамбо.

 

Слон в ответ снял кружок, в котором показал свои золотые медали за победы в Winline Медиалиге.

«Ты думаешь, что словами про банку можно зацепить человека, который 10 лет играл профессионально?

Ну, вчера я не хотел показывать [медали], сегодня покажу. У тебя такого нет, на чемпионате мира паненкой ты тоже не забивал, в номинации никакие не попадал, а я был в трех – единственный в этом году.

Поэтому я могу только пожелать тебе здоровья, особенно психологического. Как тренер ты себя тоже не показал, поэтому, мне кажется, ты сейчас в плохом состоянии. 

Да и пока ты в «Амкале», у этой команды не будет ничего хорошего. Все умные люди это прекрасно понимают», – заявил полузащитник «дротов».

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