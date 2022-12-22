Маврин отреагировал картинкой с Дамбо на слова Слона об «Амкале». Хавбек «дротов» показал свои чемпионские медали в ответ

Василий Маврин отреагировал на высказывания Слона об «Амкале».

Полузащитник 2Drots ранее назвал конфликты внутри «Амкала» цирком.

«Слушайте, говорят человек с банки 2Drots что-то говорит про «Амкал»?

Да, я тебя прекрасно понимаю. Я ведь тоже много игр провел на банке... Все наладится, мыслим позитивно 😁», – написал Маврин у себя в телеграме, добавив изображение слоненка Дамбо.

Слон в ответ снял кружок, в котором показал свои золотые медали за победы в Winline Медиалиге.

«Ты думаешь, что словами про банку можно зацепить человека, который 10 лет играл профессионально?

Ну, вчера я не хотел показывать [медали], сегодня покажу. У тебя такого нет, на чемпионате мира паненкой ты тоже не забивал, в номинации никакие не попадал, а я был в трех – единственный в этом году.

Поэтому я могу только пожелать тебе здоровья, особенно психологического. Как тренер ты себя тоже не показал, поэтому, мне кажется, ты сейчас в плохом состоянии.

Да и пока ты в «Амкале», у этой команды не будет ничего хорошего. Все умные люди это прекрасно понимают», – заявил полузащитник «дротов».