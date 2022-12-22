Бабин о Маврине: «МФЛ провалил он, «Амкал» сейчас разваливает он. Дружба с Германом спасала его много раз»

Бывший главный тренер «Амкала» Юрий Бабин раскритиковал .

В начале ноября Бабин был отправлен в отставку. И. о. главного тренера был назначен Маврин.

«Раньше часто писали, что мало фактов про Маврина. Теперь, когда все, что можно сделать плохое для команды, он сделал, надеюсь, таких вопросов больше не будет.

Те, кто хоть чуть-чуть понимают в футболе, те видят, что МФЛ провалил он, команду сейчас разваливает он.

Его дружба с Германом спасала его много раз, он как избалованный ребенок депутата, который каждый раз заходит все дальше и однажды вляпается в историю, откуда даже отец (Гера) его уже не сможет вытащить», – написал Бабин в своем телеграм-канале.