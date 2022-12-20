«Играя против Чужа, тяжело сдержаться. Просто ребята взглянули на это со стороны». Егоров о поведении Маврина

Босс « » Дмитрий Егоров высказался о потасовке игроков «Амкала» и Антона Чужого.

«Когда сыграли против «Амкала» за «Амкал»!

Собственно: играя в соревновательном режиме против Чужа – тяжело сдержаться. Просто ребята взглянули на это со стороны. Кто-то предлагает вкатиться в него с двух ног, кто-то идет с угрозами.

Получается то, что получается. И Чуж такой не один. Антоха вообще нормальный в жизни парень и все понимает. Но есть и те, для которых все кругом подонки и психи, а они – прекрасные», – написал Егоров.

Ранее ситуацию объяснил основатель команды Герман Эль Класико и сам Василий.