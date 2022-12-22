Маврин не покинет «Амкал»: «Подумаю об уходе в тот день, когда 2Drots выиграют у нас со мной на поле»

не собирается уходить из «Амкала».

Накануне он намекнул, что покидает команду, написав у себя в телеграме: «Со вчерашнего дня меня нет в командном и тренерском штабе».

Сегодня полузащитник добавил, что остается.

«Подумаю об уходе в тот день, когда 2Drots выиграют нас со мной на поле! А пока релакс!

Мы «Амкал» ❤️. Скоро вернусь на поле… И, как говорил классик, «я буду ##### вас», – отметил Василий.