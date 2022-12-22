Слон: «Какой же цирк творится в «Амкале», это же просто 🤯. Испанский стыд»

Хавбек 2Drots Слон отреагировал на конфликты внутри «Амкала».

На недавнем турнире по мини-футболу «Амкала» и Денис Чужой устроили потасовку.

«Какой же цирк творится в «Амкале», это же просто 🤯.

Просто испанский стыд.

Вы скажете, что это медиафутбол? Одни и те же интриги, скандалы и расследования по пятому кругу подряд, это «Дом-2», а не медиафутбол.

Мне кажется, нужно сериал создавать. Как у «Денег». Сори, просто читаю новости и тупо ору.

Ну а что, я неправду сказал? Упаси Господи нашу команду от такой херни, что творится в «Амкале», пожалуйста», – заявил Слон.