Слон: «Какой же цирк творится в «Амкале», это же просто 🤯. Испанский стыд»
Хавбек 2Drots Слон отреагировал на конфликты внутри «Амкала».
На недавнем турнире по мини-футболу «Амкала» Василий Маврин и Денис Чужой устроили потасовку.
«Какой же цирк творится в «Амкале», это же просто 🤯.
Просто испанский стыд.
Вы скажете, что это медиафутбол? Одни и те же интриги, скандалы и расследования по пятому кругу подряд, это «Дом-2», а не медиафутбол.
Мне кажется, нужно сериал создавать. Как у «Денег». Сори, просто читаю новости и тупо ору.
Ну а что, я неправду сказал? Упаси Господи нашу команду от такой херни, что творится в «Амкале», пожалуйста», – заявил Слон.
Комментарии