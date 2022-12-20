Герман о потасовке Маврина и Чужа: «Турнир был сыгран сразу после МФЛ. Думаю, вы понимаете откуда эти эмоции»

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Основатель «Амкала» Герман Эль Класико прокомментировал потасовку Василия Маврина и Антона Чужого.

«На всякий случай напомню вам о двух вещах:

1) Турнир по мини-футболу был сыгран сразу после МФЛ. Думаю, вы понимаете откуда эти эмоции. Это было девятое декабря. После этого турнира прошла не одна неделя тренировок, игра с «Бей Беги» и «Козлами».

2) Это первый видос. Будет еще финал», – написал Герман.

На турнире амкаловцев по мини-футболу Маврин и Чужой чуть не подрались в матче. Чуж играл очень грязно, делал жесткие подкаты, и Маврину не нравилось поведение игрока. Василий выбегал на паркет, оскорблял Антона и говорил, что он больше не выйдет на поле до конца года. 

 

 

 

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