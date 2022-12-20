Василий Маврин: «Приношу извинения за адекватный ответ на действия Чужого в турнире! Прощения мне нет»

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Василий Маврин прокомментировал потасовку с хавбеком «Амкала» Антоном Карповым на турнире по мини-футболу.

Чуж играл очень грязно, делал жесткие подкаты, и Маврину не нравилось поведение игрока. Василий выбегал на паркет, оскорблял Антона и говорил, что он больше не выйдет на поле до конца года. 

«В связи с последними обстоятельствами. Приношу извинения репутации Германа и команде «Амкал» за адекватный ответ на действия человека в турнире!

Прощения мне нет. Но я сделал несколько действий по очищению кармы «Амкала»! Всем пока 😘», – написал Василий.

Ранее ситуацию объяснил основатель команды Герман Эль Класико.

 

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