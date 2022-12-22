Соленов о предложении Гатагова выкупить «На Спорте»: «Сумма соответствовала месячной зарплате Соса. Я улыбнулся»

Лев Соленов рассказал о предложении Сослана Гатагова выкупить у него «На Спорте».

– Выходил ли к тебе Сослан с предложением о том, чтобы выкупить команду? Какое ты принял решение?

– Да, у нас состоялась одна встреча и мне было действительно интересно, ждет ли меня какое-то предложение. Озвученная сумма соответствовала одной зарплате Соса за месяц в течение сезона. Я улыбнулся, ну мы еще поговорили и разошлись.

– Были мысли расстаться ранее с Сосланом Маратовичем? Если да, то какие были претензии к Сослану как к сотруднику?

– Мы могли разойтись еще после первого сезона, но тогда как будто у меня и не было выбора. Осипов начал во всеуслышание трубить, что «На Спорте» не попадает в лигу, а Сос в меня вселил уверенность, что пока он тренер, «На Спорте» точно будет в лиге.

Претензии, естественно, были и маленькие, и большие, это нормально, однако не думаю, что об этом уместно говорить, – сказал президент « ».

8 декабря Гатагов покинул пост главного тренера. Команду возглавил его брат Алан.

Гатагов раскритиковал босса «На Спорте» Соленова прямо в раздевалке после поражения от «РМ»: «Он не заслужил полуфинал. У меня есть яйца, я говорю в лицо»