Текила о словах Гатагова про Соленова: «Это жестко – так при всех выговаривать. Было бы круто увидеть Соса в «Амкале», но Герман вряд ли потянет»

Текила прокомментировал эмоциональную речь Сослана Гатагова после поражения в полуфинале .

По завершении игры с « » главный тренер « » в раздевалке обратился к игрокам команды и раскритиковал президента клуба Льва Соленова в его присутствии.

– На чьей ты стороне в этом конфликте? Кто прав, по-твоему?

– Ни на чьей, но как бы я ко Льву ни относился, это жестко – так при всех выговаривать, учитывая, что, как я понимаю, за работу Лев платил как Сосу, так и всем остальным.

Но, видимо, у тренера накипело, его можно понять тоже, два сезона и оба раза в полуфинале вылетели. У меня горело все внутри после вылета в первом сезоне и тоже в отношении Льва была злость за его инфантильность, но мы тогда спокойно сели через два дня и все проговорили. Тогда я и понял, что нервы важнее и нужно двигаться самостоятельно.

– Есть ли будущее у «На Спорте» со Львом? Стоит ли ему продать команду Сослану?

– Там еще не понятно, у кого покупать ее! Да и в активах только название, зачем оно? Я не знаю, думаю, что Сосу проще новое создать...

– Как думаешь, где мы увидим Сослана?

– В «Амкале», было бы очень круто, но у Соса большие финансовые запросы и большой штат, вряд ли Герман потянет, – сказал президент «Родины Медиа».

Гатагов раскритиковал босса «На Спорте» Соленова прямо в раздевалке после поражения от «РМ»: «Он не заслужил полуфинал. У меня есть яйца, я говорю в лицо»