Гатагов раскритиковал босса «На Спорте» Соленова прямо в раздевалке после поражения от «РМ»: «Он не заслужил полуфинал. У меня есть яйца, я говорю в лицо»

«На Спорте» опубликовал ролик о том, что окружало клуб на полуфинале .

В матче 1/2 финала в Краснодаре команда проиграла « » в серии буллиталити (1:1, 7:6).

После поражения главный тренер «На Спорте» Сослан Гатагов эмоционально обратился к команде в раздевалке.

«Во-первых, большое спасибо. Эта команда нашла во мне футбольную жизнь опять. Честно скажу, после первого сезона у меня были смешанные чувства, хотел уйти. У меня был тренерский кризис.

Сейчас я хочу сказать, что это хорошая команда, у которой ##### проблем. Я ставлю свою карьеру с этой командой на паузу. Я не хочу работать со Львом (Соленовым, президентом клуба – Прим. Sports.ru). Я открыто говорю при всех, ничего не скрываю.

Или мы с ним договоримся, что эта команда будет у нас, или я ухожу с этой команды и создаю свою. Если кто-то хочет идти со мной, идете со мной, чтобы быть чемпионом. Потому что я не волшебник, и в моей работе этого недостаточно.

Проиграть можно, все бывает в жизни, не мне вам рассказывать. Это все #####. Я говорю о глобальных вещах. Если кто остается в медийном футболе, я создаю свой проект, свой клуб.

Мы выйдем с предложением ко Льву, потому что у меня небольшой негатив. Я ухожу. Я этот бренд сделал, так же, как и другие люди. Этот бренд со мной как с тренером, как с личностью тоже сильно ассоциируется.

Я в него вложил два года жизни и попытаюсь, если нам продадут его, сделать хорошее предложение. Если нет, я создаю свой клуб, идем со мной. С моим спортивным директором, с моей командой. Потому что я ########, говорю открыто.

Я, сука, как тренер заслужил выиграть этот турнир. Они [бывшие члены «НС», перебравшиеся в «Родину Медиа»] сделали выводы, ушли, и они в финале. Я должен был быть там. Но слава богу, что я здесь. Я верил в этих пацанов, в эту команду.

То, что с нами случилось, это ###### трагедия. Не хватило 10 процентов. 10 процентов вашей будущей стабильности. Я понимаю, что в ваших головах не было понимания, что будет в будущем. Потому что этот человек [Соленов] к вам не вышел с этим.

Я до последнего терпел, ходил улыбался, но мне ###### как больно. Он не заслужил ни четвертьфинал, ни полуфинал. Я говорю открыто, у меня есть яйца, я говорю в лицо. Заслужили вы [игроки] четвертьфинал и полуфинал, не хватило чуть-чуть, 10 процентов, вот эти пенальти», – сказал Гатагов в раздевалке, где присутствовали игроки команды, а также сам Соленов.

8 декабря Гатагов покинул пост главного тренера « ». Команду возглавил его брат Алан.