Соленов о критике Гатагова: «Не было возможности пообещать, что 40 человек будут получать зарплату как и раньше»

Лев Соленов прокомментировал претензии бывшего главного тренера « » Сослана Гатагова.

Сразу после поражения от « » в полуфинале Winline Медиалиги Гатагов, обращаясь к игрокам команды в раздевалке, раскритиковал босса «НС» в его присутствии.

— Сослан в раздевалке обвинил тебя в том, что ты не дал футболистам уверенности в будущей стабильности, поэтому команда проиграла. Ты согласен с его мнением? Были ли разговоры с футболистами о том, что будет дальше?

— Действительно, Сослан Маратович хотел, чтобы мы заблаговременно вышли к футболистам с предложением о продлении. Я хотел этого ничуть не меньше, но в силу разных обстоятельств так и не появилось возможности пообещать, а именно взять обязательство (ведь это именно то, что предполагают обещания), что все 40 с лишним человек продолжат получать ЗП как и раньше. Я думаю, ядро недовольства тренера было связано именно с непринятием обстоятельств неопределенности.

Ключевой внутренней задачей на сезон было вовремя и в полном объеме выполнить все договоренности, предоставив команде все необходимое для эффективного функционирования, к примеру:

– Тренер просил большую обойму футболистов – взяли на контракт с полноценным окладом 25 человек.

– Организовали невероятное медицинское сопровождение (уколы, физиотерапия в раздевалке + отдельный кабинет, в общем, полный фарш). Не берусь утверждать, но сомневаюсь, что у кого-то еще было организовано подобным образом.

– Экспериментировали, снимали разный контент, старались раскрывать ребят (здесь низкий поклон Олегу) и о команде стали говорить хорошо. И многое другое.

В общем, с учетом имеющихся возможностей и того обстоятельства, что наши охваты были никак не обеспечены охватами для букмекера, оцениваю, что эта задача была выполнена на 99%. Допустим, уверенность в будущей стабильности – это еще 1%, которого могло не хватить, но называть это единственной причиной, конечно, нелогично, – заявил Соленов.