Соленов о Майами: «Олег – недешевое удовольствие, но я хочу, чтобы он оставался в «На Спорте»

Президент «На Спорте» Лев Соленов прокомментировал вклад и будущее форварда Олега Майами в команде.

«Олег – недешевое удовольствие, но я хотелось бы, чтобы это дальше продолжалось, и он оставался в «На Спорте». Олег внес качественные изменения в коллектив своим вниманием и участием: он раскрывал наших парней, участвовал в разных форматах, вел влоги и т.д.

Мне кажется, что Олег позволил некоторым ребятам раскрепоститься – он и на бровке, и в кругу всегда мотивирует парней. Он внес неоценимый вклад в этот сезон.

Если б это был просто денежный интерес – Олег бы не остался в команде. Он проникся пацанами и атмосферой, которая была еще в самом начале, когда собирали команду – Олег, можно сказать, был их медийным «папой».

С Олегом мы в очень хороших отношениях, я благодарен ему за этот сезон – он ждет от меня вектора, куда мы будем двигаться дальше. Он никуда не уходит – по крайней мере я об этом не знаю», – сказал Соленов.