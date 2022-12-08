Гатагов покинул пост главного тренера «На Спорте»

Сослан Гатагов покинул пост главного тренера .

Об уходе 30-летнего специалиста полуфиналист Winline Медиалиги сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня перевернулась очередная страница в истории команды! Наш коллектив покинул главный тренер Сослан Гатагов.

Мы благодарны за неоценимый вклад в «На Спорте», за все те эмоции и переживания, за весь пройденный путь, оглянувшись на который можно испытать лишь гордость и ностальгию!

Сослан Маратович, спасибо за все! Удачи в дальнейшем пути», – говорится в посте «НС».

Гатагов принял команду в прошлом году. При нем «На Спорте» дважды доходил до полуфинала МФЛ.

Ранее сообщалось, что Гатагов может возглавить «Амкал». Комментируя слухи, Герман Эль Класико заявил, что «дыма без огня не бывает».