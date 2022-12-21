Дмитрий Егоров перенес четвертую операцию на колене
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров провел четвертую операцию на крестообразные связки.
«Ребята, спасибо всем огромное, кто поддерживал, кто помогал год назад, кто донатил, кто писал добрые слова.
Спасибо Герману, Амкалу, Форзяру и всем-всем за большую помощь. И, особенно, Насте, которая всегда рядом!
Я попробовал сделать четвертую. Непростую. Сейчас период длительного восстановления. Буду стараться вернуться, как бы сложно ни было.
Всех люблю и обнимаю. И, надеюсь, стану добрее. Потому что невозможность бегать давила, огорчала и раздражала», – написал Егоров.
Егоров порвал крестообразные связки в третий раз во время матча «Амкал» – «Матч ТВ» в 2021 году.
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