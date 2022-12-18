Дмитрий Егоров: «Как увидел, что Эльхан не подходит «Амкалу» по уровню – тему медийных/немедийных требую считать закрытой»

Дмитрий Егоров высказался о росте уровня футболистов в медийном футболе.

«С того момента, как я увидел, что Эльхан не подходит «Амкалу» по уровню игры – тему по выбору медийных/немедийных, блогеров/неблогеров, сраных профиков/вонючих ноунеймов требую считать закрытой.

Если мы видим, что медийные клубы, которые задавали тренды, делают акцент в сторону профессионального футбола, если мы видим, что бонусы, респект и награды получают именно победители, то и остальным нужно соответствовать», – написал руководитель «БроукБойз».