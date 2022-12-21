Дьяков о Гамуле: «Он был чумовой человек – Медиалига создана для него»

Защитник «БроукБойз» Виталий Дьяков рассказал о своем знакомстве и общении с экс-тренером «Ростова» Игорем Гамулой.

«С Васильевичем мы знакомы давно – он всегда был веселый, кайфовый, интересный – чумовой человек. Познакомились мы в «Ростове»: я тогда играл за основную команду, а он тренировал дубль – т.к. я первое время играл в дубле, я у него тоже тренировался.

Потом он стал главный тренером, месяца 4 он был главным. Спустя долгое время, когда я уже был не в «Ростове», мы с ним могли созваниваться, списываться, поздравлять по праздникам. Наверное недели за 2-3 до его смерти мы последний раз списывались.

Когда я узнал, что он умер – это шок был для меня, потому что такой крутой и интересный человек так рано ушел от нас – это трагедия.

Васильевич в Медиалигу влетел бы спокойно – ему бы сделали любые условия, ходили бы вокруг него, лишь бы он был в том или ином клубе. Эта Медиалига была создана для него – все эти перлы его, видео, пресс-конференции – это можно смотреть много раз, это топ уровень», – заявил Дьяков.