Дьяков и Будаков вошли в число номинантов на приз «Открытие года» Media Football Awards

продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Открытие года».

В список вошли: Виталий Дьяков ( ), Денис Гудаев (2Drots), Кирилл Дубников ( / «Амкал»), Александр Будаков ( ) и Роман Салимов ( / «Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании