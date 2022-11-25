Дьяков и Будаков вошли в число номинантов на приз «Открытие года» Media Football Awards

Теги рейтинги Sports.ru Александр Будаков «Гудай» Денис Гудаев Виталий Дьяков Роман Салимов Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Reality Бей Беги «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Открытие года».

В список вошли: Виталий Дьяков («БроукБойз»), Денис Гудаев (2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Александр Будаков («Бей Беги») и Роман Салимов (Reality / «Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании

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