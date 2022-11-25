Дьяков и Будаков вошли в число номинантов на приз «Открытие года» Media Football Awards
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Открытие года».
В список вошли: Виталий Дьяков («БроукБойз»), Денис Гудаев (2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Александр Будаков («Бей Беги») и Роман Салимов (Reality / «Амкал»).
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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