Дьяков о номинации на лучшего защитника года в медиафутболе: «Лучшими должны быть те, кто не заиграл в большой футбол»

Защитник «БроукБойз» Виталий Дьяков прокомментировал свою номинацию на приз лучшему защитнику года.

«Меня номинировали на лучшего защитника года. Я уже неоднократно говорил, что профессиональных футболистов, пусть даже и бывших, не совсем правильно называть лучшим игроком Медиалиги, лучшим защитником и т.д. Все-таки это люди, поигравшие на высоком уровне российского футбола.

В Медиалиге лучшими надо называть ребят, которые не заиграли в большой футбол. Так будет правильнее. Моя кандидатура – это мой партнер, Илюха Давыдов, я бы отдал свой голос ему.

Я считаю, что Дава по праву является лучшим защитником Медиалиги. Кто-то может быть с эти не согласен, но я за Даву», – заявил Дьяков в телеграм-канале «ФК БроукБойз».