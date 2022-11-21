Виталий Дьяков: «Круто быть капитаном такой команды и такого коллектива»

Капитан «БроукБоуз» Виталий Дьяков подвел итоги сезона.

«Вот и закончился первый год для «Броуков» в медиафутболе.

Когда я пришел в команду в марте, то и подумать не мог, что медиафутбол вызовет у меня столько эмоций и желание вновь играть в футбол, выкладываться на тренировках и тем более играх и получать кайф от всей этой истории! 3 крупных турнира с апреля по сегодняшний день дали кучу эмоций, как позитивных так и не очень.

МФЛ-1 был немного странным для меня и, наверно, для всей команды: смена тренера, смена вектора команды, состав собирался очень быстро и толком не было времени для подготовки. Но итог: поражение в 1/4 против сильной команды «На Спорте» в серии буллитов и пенальти. Для меня обидное поражение, но результат команды был достойный!

Идем дальше МКС, только 1/2 с «Амкалом» чего стоит!!! Не высокий уровень футбола, но сколько эмоций было на поле и за полем. Я думаю, большинство, кто смотрел тот матч, кайфануло. И обидное поражение в финале с Reality – одной из сильных (на тот момент – прим. Дьякова) команд. Классный первый тайм в нашем исполнении и полный провал во втором.

МФЛ-2 и мы уже одни из фаворитов турнира. Мы очень хотели выиграть этот турнир: усилили команду, сохранили костяк, поменяли игровой стиль. На групповом этапе был провал 10 минут в игре с «Родиной». В остальных матчах мы играли первым номером, играли хорошо и заслуженно заняли 2 место. Ну, а дальше 1/4 и что случилось вы уже знаете.

Подводя итог этому году в команде, хочу сказать спасибо всем, кто причастен ко всей истории Broke Boys. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходили на стадионы в любую погоду и поддерживали нас, спасибо всем, кто болел у экранов ТВ. Что будет дальше с командой, какие цели и вектор развития хотят видеть руководители, какие игроки будут и т.д. – все это пока не ясно.

Не буду говорить, что будем всех рвать в новом сезоне, потому что это еще совсем не скоро. Но скажу одно: «Мы – «Броуки» и нас не сломать!». Круто быть капитаном такой команды и такого коллектива», – написал Виталий в своем телеграм-канале «Лорд Дьяков».

«БроукБойз» уступили «Деньгам» в 1/4 финала Winline Медиалиги (0:1) и вылетели с турнира.