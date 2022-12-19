Арам о Карате: «Конечно, я бы хотел видеть такого футболиста в Reality»

Тренер Reality Арам Айрапетян рассказал, что хотел бы видеть нападающего 2Drots Карата в команде.

«С точки зрения тренера, Карат – топовый футболист на уровне Медиалиги. Однозначно, узнаваемый игрок со всеми нужными качествами. Конечно, я бы хотел видеть такого футболиста у себя в команде.

Он тактически подготовленный, с ним будет просто. Он будет выполнять все, что от него требуется, любые корректировки, которые я буду ему вносить, он будет пробовать на поле.

Для меня, как для тренера, это гибкий игрок, с которым абсолютно не возникнет никаких проблем касаемо построения игровой модели, в которую он будет интегрирован, поэтому, да, Карат – сильный игрок.

Я точно могу сказать, что такой футболист, как Карат, был бы для меня очень серьезным приобретением. Я уверен на 100%, что я мог бы с этим игроком выстроить очень качественную модель игры в атаке.

Честно, не могу сказать его минусы, потому что я детально не приглядывался к нему. Но я знаю его плюсы, поэтому в любом случае, можно сделать так, что плюсы будут компенсировать минусы и это будет выдавать продуктивный и правильный результат», – сказал Арам.

Ранее Карат высказывал недовольство своим игровым временем и думал об уходе из 2Drots.