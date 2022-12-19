«Я бы на месте Жеки и Некита отпустил его в «Амкал». Карат об Эйтане

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Форвард 2Drots Карат поделился мнением об игроках, которые недовольны своим игровым временем в команде.

«Я не хочу лезть в дела руководства. Они принимают решения, это их команда. Я могу сказать свое мнение: если ты берешь новых, нужно отдавать старых, не пинком под зад, а найти им команду, можно сказать аренда.

Если люди набирают форму, чтоб можно было их вернуть назад в 2Drots. Если Эйтан говорит: «Я мало играю, надо это как-то решить». Я бы на месте Жеки и Некита отпустил его в «Амкал».

Я бы никого не убирал, но я бы дал совет, потому что хочу чтоб эти люди играли. Например, Саша Ярош, он пока не чувствует уверенность на поле, пока не готов физически, но я уверен, что человек может показать должные результаты.

Тот же Алекс – вратарь и Эйтан. Я считаю, им нужно договориться об аренде и набирать скилл, но они преданы команде. Они готовы в такой позиции быть, я так не могу», – сказал Карат.

Ранее Карат высказывал недовольство своим игровым временем и думал об уходе из 2Drots.

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