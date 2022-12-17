Будаков – первый по сейвам в МФЛ-2

Телеграм-канал MFLStat опубликовал рейтинг лучших голкиперов по количеству сейвов во второго сезона Winline Медиалиги. В топ вошли вратари, которые за весь сезон провели более 3 матчей.

Первое место занял вратарь «Бей Беги» Александр Будаков, Илья Абаев из GOATS – второй, Джуси из Reality – третий.

Финалист МФЛ-2 в составе «Родины Медиа» Максимм Швагирев занял пятое место, Дмитрий Сычев из 2Drots – 14-й.

Голкипер «Наших Парней» Александр Филимонов занял седьмое место. Вратарь «Денег» Александр Шепляков расположился на 10-й строчке.

Вратарь «БроукБойз» Иван Зириков – 13-й. Вратари «Амкала» Федос и Маменко заняли 16 и 19 строчки.