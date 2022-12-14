Карат: «Думаю, это мои последние игры за 2Drots. Конец истории близок»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Нападающий 2Drots Владислав Коротаев высказался по поводу игрового времени перед финальным матчем Winline Медиалиги против «Родины Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити).

«##### я услышал стартовый состав, но опять я не услышал там свою фамилию, хотя все предпосылки должны были быть именно к тому, что я должен выйти в старте.

Как минимум это бы был правильный жест какой-то, потому что я не вышел с «Амкалом». Честно,  уже ########.

Я думаю, это мои последние игры за 2Drots. Я их, конечно, проведу на все 100, даже не переживайте. Но я думаю, что конец истории близок», – сказал Карат.

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