Карат: «Думаю, это мои последние игры за 2Drots. Конец истории близок»

Нападающий 2Drots Владислав Коротаев высказался по поводу игрового времени перед финальным матчем Winline Медиалиги против (1:1, 3:1 в серии буллиталити).

«##### я услышал стартовый состав, но опять я не услышал там свою фамилию, хотя все предпосылки должны были быть именно к тому, что я должен выйти в старте.

Как минимум это бы был правильный жест какой-то, потому что я не вышел с «Амкалом». Честно, уже ########.

Я думаю, это мои последние игры за 2Drots. Я их, конечно, проведу на все 100, даже не переживайте. Но я думаю, что конец истории близок», – сказал Карат.