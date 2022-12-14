Карат: «Думаю, это мои последние игры за 2Drots. Конец истории близок»
Нападающий 2Drots Владислав Коротаев высказался по поводу игрового времени перед финальным матчем Winline Медиалиги против «Родины Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити).
«##### я услышал стартовый состав, но опять я не услышал там свою фамилию, хотя все предпосылки должны были быть именно к тому, что я должен выйти в старте.
Как минимум это бы был правильный жест какой-то, потому что я не вышел с «Амкалом». Честно, уже ########.
Я думаю, это мои последние игры за 2Drots. Я их, конечно, проведу на все 100, даже не переживайте. Но я думаю, что конец истории близок», – сказал Карат.
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