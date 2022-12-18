«Пока очень подвешенное состояние». Карат о будущем в 2Drots

Карат высказался в своем будущем в 2Drots

«Пока очень подвешенное состояние. С одной стороны я слышу, что мне говорят и поддержка идет со стороны игроков 2Drots.

Я понимаю, что где-то я нужен, как-то я помогаю команде. Все довольны тем, как я играю.

Но в каких-то моментах, то же интервью с Викторычем, вроде все хорошо. Он говорит, что Карат мне нужен, Карат мне нужен, но в тот же момент говорит фразу, которая не укладывается в моей голове: «Карат будет играть с менее сильными соперниками», То есть он подчеркивает, что с «Родиной Медиа» я не потяну играть.

Ну и как это комментировать – я пока не знаю. Все это очень сложно. Конечно, я не хочу покидать 2Drots, но мне уже не 18 лет и надо думать о своем будущем, как быть дальше», – сказал форвард 2D.