«После нового года сделаем крутой коллаб с 2Drots». Кострубов о совместных челленджах с «дротами»

Президент Reality Фил Кострубов рассказал о совместных роликах с 2Drots, которые были обещаны Некитом и Жекой за подписание Гаучо.

«Мы просто с пацанами договорились, никаких временных промежутков мы не обсуждали. Жека недавно сам вышел на связь, говорит: «Давай уже снимем». Я ответил: «Давайте вы сейчас отдохнете, все свои вопросы решите».

Думаю, что после Нового Года сделаем крутой коллаб. Все круто – я с Жекой на связи, в этом плане вообще нет никаких переживаний», – заявил Кострубов.