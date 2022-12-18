Дмитрий Кузнецов: «Мне понравился Алекс из «Родины Медиа». У него два сердца что-ли?»

Дмитрий Кузнецов назвал футболиста другой команды Winline Медиалиги, который ему нравится.

– А есть в МФЛ, которые сейчас вам нравятся?

– Ну есть, конечно. Мне понравился, например, Алекс из «Родины Медиа». У него два сердца что-ли? Бегает.

Но что мне не понравилось – он бегает везде. У меня такой есть Манна. Но Манна понимает, где щас бегать и он не тратит столько энергии, которую он раньше тратил. Он хотел все закрыть.

Но человек мне нужен на одной позиции. На других позициях же тоже люди играют. Здесь вот тоже самое. Алекс бегает везде и порой теряет позицию, но это можно исправить.

Вот первый, кто понравился мне – это он. А дальше есть, конечно, ребята, но на данный момент мои сильнее, – сказал Кузнецов.