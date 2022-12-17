Ладо о возможном переходе в 2Drots: «Предложение конкретное. Хочется поскорее закрыть все детали»

Хавбек «На Спорте» Ладо прокомментировал возможный переход в 2Drots.

– Вы уже обсуждали свое будущее со Львом и Аланом Гатаговым?

– Недавно встречались всей командой, Львом и Аланом – пришли к тому, что на данный момент нет никакого спонсора и нет конкретики по поводу будущего клуба. По истечении всего турнира не было такой мысли покинуть клуб, но сейчас сезон закончился и непонятно, что будет дальше с командой.

– Остались ли недопонимания с вашим экс-тренером Сосланом Гатаговым?

– Была одна незакрытая тема для меня с Сосланом Маратовичем, но сейчас уже поздно что-то решать.

– Предложение по переходу в 2Drots – оно уже конкретное или это все слухи?

– Предложение от 2Drots – конкретное. Хочется поскорее закрыть все детали и двигаться дальше. С моей стороны и со стороны «дротов» – все хорошо, мы пришли к обоюдному согласию. Однако есть один пробел , который, думаю, мы закроем в скором времени. Мы будем еще раз садиться за стол и разговаривать об условиях перехода.

Естественно, что хочется больше играть и развиваться в медийном плане. А также я бы хотел поработать с Дмитрием Викторовичем Кузнецовым, поскольку всегда интересно играть под руководством такого большого специалиста.

– Что хотел бы пожелать себе в третьем сезоне МФЛ?

– Хотел бы стать лучшим игроком всего турнира, лучшим ассистентом и набрать 10000 подписчиков в своем канале по итогу сезона, – заявил Ладо.