«Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них». Кузнецов о подготовке к буллиталити перед финалом МФЛ

Дмитрий Кузнецов рассказал, как готовился к серии буллиталити перед финалом Winline Медиалиги.

«Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них («Родины Медиа» – прим. Sports.ru).

Я выписал ногу, выписал угол. Если пенальти, как исполняется. С переступом или с чем.

Отдал его Андрюхе Белке. Они [с Сычевым] договорились, если выходит человек, который есть в списке, он ему показывает куда, что. Если его нет, то он крест на руках показывал», – сказал главный тренер 2Drots.

Напомним, что в серии буллиталити Сычев вытащил два буллита.