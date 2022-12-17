«Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них». Кузнецов о подготовке к буллиталити перед финалом МФЛ
Дмитрий Кузнецов рассказал, как готовился к серии буллиталити перед финалом Winline Медиалиги.
«Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них («Родины Медиа» – прим. Sports.ru).
Я выписал ногу, выписал угол. Если пенальти, как исполняется. С переступом или с чем.
Отдал его Андрюхе Белке. Они [с Сычевым] договорились, если выходит человек, который есть в списке, он ему показывает куда, что. Если его нет, то он крест на руках показывал», – сказал главный тренер 2Drots.
Напомним, что в серии буллиталити Сычев вытащил два буллита.
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