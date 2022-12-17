Кузнецов о Сибскане: «Он за свои провокации не получал по ##### – ему даст кто-нибудь по голове – даже не будет знать, кто это сделал»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об уровне игры и провокациях капитана «Амкала» Андрея Сибсканы.

«Сибскана – манекен! Где он вообще играл, что он сделал на поле? Я с его игрой вообще бы не выходил – это смешной человек, он и меня не обыграет. Он только кого-то спровоцировать может. Он за свои провокации не получал по #####, понимаете?

Что он сказал Слону – что он в полицию пойдет? Он забздел? Ему даст кто-нибудь по голове – он даже не будет знать, кто это сделал. Дадут один раз по ##### – закончится вся острота его», – сказал Кузнецов.