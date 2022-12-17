2Drots: «Контракт с Кузнецовым еще не подписан, но в ближайшее время должны договориться»

2Drots рассказали о переговорах о продлении контракта главного тренера команды Дмитрия Кузнецова.

«Здарова, Чемпы!

Видим ваши переживания насчет Дмитрия Викторовича. Приятно, что и вы понимаете, насколько он важная часть нашей команды. Сегодня была первая стадия переговоров, где мы определили видение на следующий год и обсудили личные условия.

Контракт еще не подписан, но мы точно смотрим в одном направлении и в ближайшее время должны прийти к договоренностям.

#успелиДоДедлайна», – заявили 2Drots.