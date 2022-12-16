Сибскана о татуировке Ришарлисона: «Неймар пытается заставить свести свое лицо с него и уже бабок отправил для этого»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал новую татуировку форварда «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисона: на ней изображены он сам, его партнер по сборной Неймар и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо.

«######### тату. Ришарлисон на всю спину ######## [набил] Роналдо, Неймара и себя. Причем так по-уродски вышло, что Неймар пытается заставить свести свое лицо и уже бабок отправил для этого. Прям биф самый настоящий.

А вот маленький Месси был рад своему ########## на ноге Крапа», – написал Сибскана.