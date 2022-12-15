Сибскана об интересе «Амкала» к Норику: «Какое предложение? Безошибочно определяем статус ######### этому бородатому #####»

Сибскана отреагировал на слова Норика про интерес «Амкала» к нему.

Полузащитник до этого рассказал, что на него, помимо «Амкала», претендуют ФК «10» и .

«Это такой тренд: футболисты из Медиалиги набивают себе цену, рассказывая, что якобы ими интересуются 2Drots и «Амкал». Вот еще один пошел по этому же пути и был пойман на месте преступления как дешевка!

Статус медийного – это лига определяет и чаще всего делает этой крайне ##### (плохо), но в данном случае мы безошибочно определяем статус ######### (лжецу) этому бородатому #####. Какое там предложение от «Амкала»? Куда там Герман хочет выйти? Интересно, благодаря «интересу» гранда он сумел себе лишний нолик выбить в контракте?

ФК «10» наконец-то начинает обзашквариваться, очень надеюсь что они реально подпишут этого ######### (лжеца), а то совсем у них все позитивно и без скандалов, даже обосрать их нет причин.

Норика знаете? Это тот ######## (лжец) из Казани? Да, именно 😁», – написал капитан «Амкала».